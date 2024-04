Veículo roubado é apreendido na porta da delegacia em Guaçuí

A Polícia Civil de Guaçuí apreendeu um veículo que estava com a placa clonada e estacionado na porta da delegacia de Guaçuí, Caparaó do Espírito Santo. Segundo a PC, a apreensão aconteceu na tarde da última quinta-feira (4).

De acordo com a Polícia Civil, um homem de 41 anos da cidade de Divino de São Lourenço foi até a Delegacia de Guaçuí para prestar declarações de um procedimento e trouxe uma pessoa para tirar a nova carteira de identidade, sendo que ele estava no veículo Hyundai/HB20, de cor branca e daí houve uma denúncia que a placa do veículo estava clonada.

Foi realizada uma vistoria pelo perito, que constatou que o veículo havia sido roubado na cidade do Rio de Janeiro em abril de 2023, e placa que estava nele, pertence de fato a um outro carro do Estado de São Paulo, com as mesmas características, tratando-se um veículo clonado.

Em depoimento, o autor disse que adquiriu o veículo na cidade de Franca, em São Paulo e não tinha ciência que o veículo era produto de roubo. Portanto, ele foi ouvido na delegacia e, em seguida, liberado e irá responder o processo em liberdade.