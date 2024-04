Sustentabilidade Brasil: inscrições para participação e lançamento de livro

As inscrições para o Sustentabilidade Brasil, evento no ES que vai antecipar debates da 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30), estão abertas e vão da participação no evento a lançamento de livro. Também é possível se inscrever para visita escolar, ser um expositor, indicar um palestrante e inscrever uma Organização da Sociedade Civil (OSC), por meio do endereço www.sustentabilidadebrasil.com. As inscrições de participação no evento são gratuitas.

O Sustentabilidade Brasil será realizado entre os dias 24 e 28 de junho, no Pavilhão de Carapina. Até o ano passado, o evento era chamado de “Sustentabilidade Capixaba”. O sucesso do encontro no ES e sua projeção nacional exigiram a mudança de local do evento da Praça do Papa para ao Pavilhão, uma área de 120 mil m². São esperadas 30 mil pessoas na edição deste ano, o dobro de participantes da edição 2023.

Além de ser um espaço maior, o Pavilhão de Carapina está localizado próximo ao aeroporto de Vitória e à rodovia do Contorno, com acesso fácil de qualquer parte do estado ou do país. Os espaços do evento poderão ser utilizados em sua totalidade por pessoas de diferentes idades, inclusive aquelas com mobilidade reduzida e deficiências visuais e auditivas. Serão quatro auditórios e uma arena com capacidade total para 1.000 pessoas, simultaneamente.

Além de mais de 100 palestrantes, a programação técnica do Sustentabilidade Brasil terá demonstração de tecnologias sustentáveis e realização de trilhas de educação ambiental e oficinas diversas. A área expositiva Vitrine Sustentabilidade também cresceu, com mais espaço para empresas, instituições governamentais e não governamentais, pequenos negócios e startups mostrarem seus produtos, serviços, programas e projetos por um futuro mais justo socialmente, viável economicamente e ambientalmente correto.

“O Sustentabilidade Brasil é uma grande conferência que conectará pessoas, negócios, poder público, academia e organizações sociais. O evento pretende transformar pautas complexas como Bioeconomia; Mudanças Climáticas; Transição Energética: Economia Circular e ESG em assuntos compreensíveis não apenas para especialistas, mas para todos, de maneira democrática e de participação pública”, afirma o idealizador do evento, Elias Carvalho.

ES lidera agenda ambiental

O Espírito Santo vem liderando importantes debates sobre as mudanças climáticas, com o governador do estado, Renato Casagrande, ocupando a Presidência do Consórcio Brasil Verde, realizador do Sustentabilidade Brasil.

Os eixos temáticos da COP em debate no encontro serão: “Saúde, alívio, recuperação e paz”; “Finanças, comércio, igualdade de gênero e responsabilização”; “Energia, indústria, transição justa e povos indígenas”; “Ação multinível, urbanização, ambiente construído e transportes”; “Natureza, uso do solo e oceanos”; “Alimentos, agricultura e água”; “Juventude, crianças, educação e competências”.

A curadoria da Conferência Sustentabilidade Brasil é realizada pelo Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Social e Econômico – IBA, o mesmo responsável pela curadoria do evento de 2023. Entre os parceiros confirmados do encontro, estão: Prefeitura Municipal da Serra (PMS), Amunes, Confederação Nacional dos Municípios, Governo do Estado do Espírito Santo e Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima/Governo Federal.

A correalização do Sustentabilidade Brasil é do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau e Sindiprom-ES.