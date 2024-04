EDP transforma postes antigos e tampinhas plásticas em brinquedos sustentáveis

A EDP, Distribuidora de energia do Espírito Santo, inaugura, nesta sexta-feira (19), o projeto “Quintal Brincante”, que transforma postes antigos de madeira e tampinhas plásticas em brinquedos sustentáveis. Localizada no bairro de Jabaeté, em Vila Velha, onde a empresa realiza um programa de desenvolvimento local chamado Comunidade In, a novidade é uma iniciativa de economia circular. A ação conta com parceria da organização Cidade Quintal e visa promover a educação ambiental, a circularidade dos materiais usados pela companhia e contribuir para a qualidade de vida e bem-estar local.

Os moradores de Jabaeté puderam participar de todas as etapas do projeto, desde a campanha de coleta de tampinhas até a concepção dos brinquedos. Mais de 65kg de tampinhas foram arrecadados, totalizando 57.257 unidades. Crianças participaram de oficinas utilizando o material e aprenderam sobre a importância do reaproveitamento e do uso sustentável de produtos e materiais.

Além das tampinhas, 17 postes antigos de madeira foram utilizados para a confecção dos brinquedos. Um dos destaques do projeto é o mobiliário de ciranda feito a partir dos postes e do plástico colorido das tampinhas, que servirá como assento e espaço de convívio para a comunidade. Essa iniciativa é parte de um esforço conjunto para promover a economia circular e retornar os benefícios para a comunidade em forma de brinquedos e mobiliários sustentáveis.

Quintal Brincante

“O Quintal Brincante é uma celebração da nossa parceria com a comunidade de Jabaeté. Trabalhamos de perto com os moradores para criar um espaço seguro e sustentável, pensado para proporcionar diversão e consciência ambiental para as crianças e momentos de convívio para toda a família. Estamos muito felizes em ver esse projeto se tornar realidade e contribuir para o bem-estar da comunidade”, afirma Dominic Schmal, diretor de ESG da EDP Brasil.

A diretora executiva da Cidade Quintal, Juliana Lisboa, avalia que um projeto de design circular de escala comunitária construído de forma participativa traz benefícios para todos. “O Quintal Brincante de Jabaeté vem trazer novas possibilidades de interação naquele espaço, além de promover a educação ambiental por meio da reciclagem criativa, uma vez que as crianças se envolveram desde a coleta das tampinhas, passando pela triagem e detalhes criativos dos brinquedos”.

O evento de inauguração está marcado para esta sexta-feira, dia 19, a partir das 13h, na Sede do coletivo Tons de Amoras, e contará com recreação infantil e a “hamburgada” oferecidos em uma ação da EDP com a ONG Hamburguada do Bem. Mais de 50 voluntários, entre colaboradores da Distribuidora e seus familiares, além de moradores do bairro, participarão das atividades para tornar esse momento especial. Juntos, eles irão preparar e distribuir mais de 250 lanches e garantir a animação da criançada.

A Van da Boa Energia, unidade móvel de atendimento da EDP, estará no local. As unidades volantes de atendimento evitam que os clientes tenham que se deslocar até uma agência física da distribuidora para realizar solicitações e serviços. Entre os serviços mais procurados pela população estão a emissão de segunda via da conta de luz, acordos para pagamento de débitos e o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica.

Serviço:

Inauguração do Projeto Quintal Brincante

Data: 19/04 (sexta-feira), a partir das 13 horas

Local: Coletivo Tons de Amora (Av. Líbano, 26 – Jabaeté, Vila Velha (em frente à Polícia Militar e ao CRAS)

Atrações: recreação infantil, Hamburgada do Bem, Van da Boa Energia