Tem sotaque ou não? Português capixaba é tema de websérie de animação

Como falam os capixabas? Essa é a pergunta que a websérie de animação CartooNina Explica, se propõe a responder. Para isso, conta com uma ajuda de peso: a própria CartooNina, uma jovem e extrovertida youtuber, construída inteiramente em desenho animado.

Contudo, por meio da personagem, é possível conhecer mais sobre o modo de falar dos moradores do ES, suas características e propriedades, com direito a um mergulho no passado do Brasil e do estado. O objetivo é reconhecer as particularidades da fala capixaba e o que nos levou a apresentar esse sotaque pouco marcado.

Agora no seu segundo episódio, realizado com o patrocínio da Lei Rubem Braga e Prefeitura de Vitória, CartooNina nos leva a comparar o modo de falar da capital com o de uma cidade do interior do ES, Santa Leopoldina.

Todavia, a websérie visa levar às salas de aula do ensino básico, de uma maneira acessível e interessante. As discussões que o grupo de pesquisa PortVix, um projeto das professoras e pesquisadoras Lilian Yacovenco, Marta Scherre e Leila Tesch, desenvolvem na Universidade Federal do Espírito Santo desde o início dos anos 2000. A proponente do projeto, Samine de Almeida Benfica, é também integrante do PortVix desde 2010.

Aliás, CartooNina Explica é uma realização do Coletivo Quadro-a-Quadro. O segundo episódio já está no YouTube e pode ser acessado pelo link: https://www.youtube.com/watch?v=_759A5IxaUc&feature=youtu.be