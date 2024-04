Temporada de Areia 2024 se encerra com grande final de beach soccer

A Temporada de Areia, que estava em sua terceira edição, neste ano de 2024, foi encerrada na última semana, com a final da modalidade beach soccer masculino.

As equipes do Wolfsburg e do Juventude CDM se enfrentaram em um jogo muito disputado, que coroou o time Wolsfsburg como o grande campeão da modalidade.

“A Temporada de Areia 2024 foi um grande sucesso. Quem compareceu às disputas pôde acompanhar apresentações esportivas de alto nível, com muita energia, concentração e habilidade. Mais uma vez vimos a força do esporte de Cachoeiro”, salienta o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Ramon Silveira.

Contudo, realizado pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp), o evento fez parte da programação esportiva do município em comemoração a emancipação política de Cachoeiro, celebrada no dia 25 de março.

As modalidades em disputas foram beach soccer masculino, vôlei de areia masculino e feminino, futevôlei masculino, beach tênis masculino e feminino. Aliás, para essa edição, tiveram inscrições e participação de atletas de Cachoeiro e de municípios vizinhos.

Todavia, todos os jogos foram no Centro de Treinamento de Esportes de Areia, no bairro Amarelo. Além de troféus e medalhas, as equipes vencedoras ganharam prêmios em dinheiro. O primeiro lugar recebeu R$ 1 mil; o segundo, R$ 500,00 e o terceiro levou a quantia de R$ 300,00.