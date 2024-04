Totalmente gratuito! Cachoeiro ganha Centro de Treinamento de Lutas

Na noite desta terça-feira (2), a Prefeitura de Cachoeiro realizou e entrega do Centro de Treinamento de Lutas, localizado no bairro Rubem Braga.

Fruto de um investimento de quase R$ 520 mil, em verbas municipais e federais, o espaço conta com uma ampla estrutura para ensino e prática de modalidades como boxe, jiu-jitsu, judô, karatê, luta olímpica e muay-thai.

Situado no antigo Ginásio do bairro, que foi totalmente reformado, o Centro de Lutas atenderá crianças e jovens, bem como atletas que já disputem competições, que contarão com estrutura adequada para treinar, de forma gratuita.

Contudo, a solenidade de entrega contou com a presença do prefeito Victor Coelho e dos secretários municipais Ramon Silveira e Lorena Vasques, titulares das pastas de Esportes e Obras, respectivamente.

“Esse, com certeza, será um espaço em que muitos jovens atletas partirão de Cachoeiro para conquistar medalhas Brasil à fora, com uma estrutura adequada para treinos e aprendizagem. É mais um grande avanço na área do esporte em nosso município”, afirmou o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Ramon Silveira.

“Sem dúvidas, essa foi uma obra muito aguardada pela comunidade esportiva do município, bem como pelos moradores aqui da região do Rubem Braga. E essa é a nossa missão: planejar e executar obras, com transparência e celeridade, para que a população logo seja beneficiada com os investimentos realizados”, frisou a secretária Lorena Vasques.

“Essa obra é um exemplo de como equipamentos públicos desgastados pelo tempo podem ser revitalizados e transformados em um espaço útil de fomento ao esporte, que é uma grande ferramenta de transformação social”, salientou o prefeito.

O discurso dos representantes da gestão municipal foi precedido por uma apresentação com alunos e professores das modalidades de Karatê, judô e jiu-jítsu.