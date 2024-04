Torneios e exposição de pássaros são liberados no Espírito Santo

O Governo do Espírito Santo publicou, nesta quarta-feira (10), portaria que autoriza a realização de torneios e exposições de passarinheiros e criadores de pássaros no Estado.

A informação foi divulgada pelo deputado federal Gilson Daniel (Podemos). Ele se reuniu na última terça-feira (9) para tratar sobre o tema com as secretarias estaduais de Agricultura (Seag) e de Meio Ambiente (Seama).

“Em uma agenda que tivemos com o governador Renato Casagrande (PSB) ele pediu que a gente acessasse esse grupo que tá reunido com relação a gripe aviária”, explicou o parlamentar.

Em sua rede social, ele ainda apontou a conquista como resultado do empenho do seu mandato em agilizar os interesses dessa categoria.

“Nossa luta deu resultado! Foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (10) a Portaria Conjunta Seag/Seama n°001-R que libera os Torneios e Exposições de Passeriformes no nosso Estado!”, explicou o parlamentar”, escreveu Gilson Daniel.

