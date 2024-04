Núcleos de Esporte Escolar recebem materiais esportivos em Cachoeiro

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro (Semesp) realizou, na tarde da última segunda-feira (1º), a entrega de material esportivo para os Núcleos de Esporte Escolar e Rendimento do município.

Realizada no Ginásio Ferração, no bairro Aeroporto. A entrega contou com a participação de alunos dos núcleos dos bairros São Luiz Gonzaga, Aquidaban, IBC, Caiçara e Aeroporto. O momento foi acompanhado por cerca de 200 alunos dos núcleos, além de pais e responsáveis pelas crianças.

“Essa entrega é muito importante para nossos alunos, foram contemplados tanto os núcleos de esporte escolar e rendimento quanto os de qualidade de vida. Precisamos oferecer atividades de qualidade, e os materiais são importantes para o desenvolvimento esportivo, social e cognitivo dessas crianças. O esporte é muito relevante também para a educação e disciplina deles, e é nosso papel investir no futuro dos cachoeirenses”, aponta Ramon Silveira, secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro.