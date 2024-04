Treinamento contra assédio moral no trabalho em Cachoeiro

No intuito de promover um ambiente de trabalho mais digno, ético e saudável, a Controladoria Geral do Município de Cachoeiro de Itapemirim realizou, nesta sexta-feira (5), um treinamento dedicado à prevenção e combate ao assédio moral no ambiente de trabalho. O evento aconteceu no auditório da Secretaria Municipal de Educação de Cachoeiro (Seme) e contou com a participação de servidores municipais.

A palestrante Daniela Guimarães, gerente de Integridade da Controladoria compartilhou experiências e conhecimentos sobre o tema, abordando aspectos legais, comportamentais e estratégicos para lidar com situações de assédio moral no ambiente de trabalho.

“O assédio moral interfere na liberdade, na dignidade e nos direitos de personalidade de todos os trabalhadores por meio de atitudes abusivas voltadas à degradação do relacionamento digno no ambiente de trabalho. Sendo assim, é necessário conscientizar e incentivar a prática organizacional que valorize o respeito, a diversidade e a inclusão, para que todos tenham um ambiente saudável de trabalho”, destaca Daniela Guimarães.

O treinamento não apenas ofereceu orientações práticas sobre como reconhecer e lidar com casos de assédio moral, mas também enfatizou a importância da construção de uma cultura organizacional que promova o respeito, a dignidade e a igualdade entre todos os colaboradores.

A Ouvidora-Geral do Município, Cristiane Barbieri, também esteve presente e explicou como funciona o acolhimento de denúncias referente a assédio moral.

“No âmbito da Controladoria-Geral, há uma comissão de averiguação de denúncias responsável por averiguar as denúncias recebidas por meio da Ouvidoria Geral pelos canais oficiais como o 156, WhatsApp, presencialmente ou por e-mail, e, caso não queira se identificar, o sigilo do denunciante é garantido. Além disso, qualquer servidor que tiver dúvida se está sofrendo ou não assédio moral, a Controladoria está à disposição para ajudar também”, reforçou Cristiane Barbieri.

A Controladora Municipal Mylena Gomes Lopes destaca que ações como esse treinamento são fundamentais para fortalecer os valores éticos no ambiente de trabalho e garantir o pleno funcionamento das instituições públicas. “Estamos empenhados em criar um ambiente de trabalho onde todos se sintam respeitados e valorizados. A prevenção e o combate ao assédio moral são pilares inegociáveis nesse processo, e este treinamento é apenas uma das muitas iniciativas que estamos promovendo para alcançar esse objetivo”, afirmou Mylena Gomes Lopes.

O evento faz parte de uma série de atividades que vêm sendo realizadas desde 2023 no âmbito do projeto de promoção da integridade na administração pública municipal de Cachoeiro. Dentre as iniciativas, destaca-se a divulgação do novo código de ética e a distribuição da cartilha de integridade municipal, que visam orientar e sensibilizar os servidores sobre a importância da ética e da integridade no serviço público para a construção de uma gestão transparente, íntegra e comprometida com o bem-estar dos colaboradores e com o interesse público.

Atendimentos Ouvidoria Geral

Das 07:00h às 17:00h, de segunda a sexta:

– Telefone 156 (para ligações locais)

– Telefone (28) 3155-5237 (outras regiões)

– WhatsApp Ouvidoria: 28 98814-3357 (mensagens)

– Presencialmente (Rua Brahim Antônio Seder, n° 34, térreo – Centro, Ed. Centro Administrativo Hélio Carlos Manhães

Sem limitação de horário:

– Aplicativo Todos Juntos (disponível em todas as lojas de aplicativos)

– Site: https://cachoeiro.es.gov.br/ouvidoriageral