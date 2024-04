Trio é detido com materiais do tráfico de drogas em Alegre

Três homens, de 24, 38 e 49 anos, foram detidos durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão na localidade de Café, em Alegre, na manhã desta sexta-feira (26).

Segundo a Polícia Militar, militares do 3º Batalhão cumpriram nove mandados de busca e apreensão, expedidos pela Comarca de Alegre, com o intuito de combater o tráfico ilícito de drogas e o porte ilegal de arma de fogo.

No entanto, os policiais encontraram na residências dos alvos uma espingarda calibre .32, uma garrucha calibre ponto .22, três munições calibre .32 intactas, uma munição intacta calibre. 22, um coldre de revolver, cinco cartuchos .32 intactos, oito cartuchos deflagrados .32, quatro capsulas de munições calibre .32 deflagradas, cinco capsulas deflagradas de calibre .38 SPL e um frasco contendo chumbo para recarga.

Além desses materiais, foram apreendidos também uam pedra média de crack, 32 pedras pequenas de crack, 6,7 gramas de crack, um papelote de cocaína, vários pinos de cocaína, um frasco de ácido bórico, nove aparelhos celulares e três cartões bancários e R$ 3.271, 00 reais.

Portanto, os três suspeitos, de 24, 38 e 49 anos, foram encaminhados para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, onde todo o material apreendido foi entregue.

