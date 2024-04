Trio é investigado por violência sexual infanto-juvenil no ES

A Polícia Federal está investigando três homens, com idades entre 33 e 36 anos, suspeitos de cometerem mídias de violência sexual infanto-juvenil pela internet. Segundo a PF, um dos investigados foi preso em flagrante.

A PF informou que na manhã desta quinta-feira (11), foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, sendo dois deles em Ribeirão e Bonsucesso, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, e outro na cidade de Jaguaré. Os mandados são derivados de investigação que busca combater crimes praticados pela internet.

No entanto, a PF relatou que a suspeita é a prática de compartilhamento e armazenamento de conteúdo de violência sexual infanto-juvenil pela internet, com penas que somadas podem alcançar 10 anos de reclusão.

Leia também: Operação da PM e PC apreende arma usada em homicídio ocorrido em Irupi

Com o investigado preso em flagrante, ps policiais federais encontraram material ilícito envolvendo crianças e adolescentes, onde foram apreendidos computadores, celulares, HDs e SSD com suspeita de conterem mídias de violência sexual.

A Delegacia de Polícia Federal de São Mateus prosseguirá nas investigações, objetivando comprovar a participação destes e outros suspeitos com atuação criminosa na rede mundial de computadores.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.