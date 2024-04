TSW Sul Capixaba: evento retorna à Cachoeiro neste fim de semana

Neste final de semana, dias 12, 13 e 14 de abril, Cachoeiro de Itapemirim recebe novamente o fenômeno global do empreendedorismo, o Techstars Startup Weekend Sul Capixaba (TSW). Com mais de meio milhão de participantes ao redor do mundo, esse evento já se estabeleceu como um marco no fomento à inovação e ao empreendedorismo. Nesta 4ª edição local, a escola Maple Bear, sediará o evento.

Todavia, com mais de 12 edições realizadas no Espírito Santo, abordando temas como governo, educação, mulheres, negócios de impacto, entre outros, o TSW Sul Capixaba já se tornou uma referência para os empreendedores e entusiastas da região. Destas edições, três já ocorreram em Cachoeiro de Itapemirim, demonstrando a crescente adesão e interesse pela cultura empreendedora na cidade.

Iniciativa

A iniciativa tem como objetivo reunir mais de 100 pessoas, motivadas a transformar ideias inovadoras em modelos de negócio concretos. Aliás, com a proposta de proporcionar um ambiente de aprendizado e networking, o evento promete três dias intensos de imersão no universo das startups e do empreendedorismo e, também, do intraempreendedorismo que são os empreendedores que inovam dentro das empresas onde são funcionários.

Assim, a programação inclui atividades como a formação de times, onde participantes têm a oportunidade de conhecer outros inovadores, lançar ideias e montar equipes. No segundo dia, destaca-se a construção de soluções, com foco em validação do cliente, mentoria e desenvolvimento prático. Já o último dia reserva a apresentação das startups. Com a prática de pitch e a exposição final dos projetos perante um painel de jurados e membros da Rede Techstars.

Contudo, ao se registrar como participante, os interessados concordam em contribuir para a experiência e comunidade do evento, mantendo um ambiente colaborativo, respeitoso e profissional.

As inscrições para o 4º Techstars Startup Weekend Sul Capixaba estão na reta final e podem ser feitas através do link (clique aqui). Não perca a chance de fazer parte desse movimento de inovação e empreendedorismo!

Serviço

Para mais informações, acesse: https://www.sympla.com.br/evento/techstars-startup-weekend-sul-capixaba/2335925

Instagram: @sw_sulcapixaba

Data: 12, 13 e 14 Abril