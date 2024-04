Último dia para inscrição no concurso público de Iúna

A Prefeitura de Iúna, no Caparaó, reabriu o Concurso Público n.º 01/2023, que precisou ser interrompido para atender à decisão judicial para assegurar reserva de vagas para candidatos negros e indígenas, e está com inscrições abertas até as 16h desta terça-feira (16).

Os candidatos inscritos no primeiro período de inscrições (19/12/2023 a 18/01/2024), cujos nomes constaram do edital de homologação de inscrições, encontram-se confirmados para o prosseguimento no concurso.

As inscrições devem ser feiras através do site www.institutoconsulplan.org.br, na aba “Concursos”.

Estão disponíveis os seguintes cargos:

Nível fundamental: Motorista, Operador de Máquinas Pesadas (região de Pequiá) e Operador de Máquinas Pesadas (região da sede).

Nível médio: Auxiliar Administrativo e Fiscal.

Nível superior – Geral: Analista Ambiental e Licenciamento, Arquiteto, Auditor de Controle Interno, Auditor Fiscal, Contador e Engenheiro Civil.

Nível superior ou normal superior – Magistério: Pedagogo (região de Pequiá), Pedagogo (região da sede), Professor da Educação Básica dos anos iniciais (região de Pequiá), Professor da Educação Básica dos anos iniciais (região da sede), Professor de Educação do Campo (região de Pequiá), Professor de Educação de Campo (região da sede), Professor de Educação Infantil (região de Pequiá) e Professor de Educação Infantil (região da sede).