Unimed Sul Capixaba promove palestra sobre autismo em Cachoeiro

Em busca da promoção do conhecimento sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a importância do diagnóstico precoce, a Unimed Sul Capixaba realizou na última quinta-feira (11) uma palestra sobre autismo, para os pais dos clientes da unidade, com a psiquiatra Debora Senna, com o objetivo de fornecer informações atualizadas e relevantes sobre o tema.

Através do Integrar (Unidade de Terapias Especiais da Unimed Sul Capixaba), a cooperativa oferece um espaço dedicado às intervenções de pacientes com Transtornos Globais do Desenvolvimento. Com uma abordagem baseada na análise do comportamento aplicada, o Integrar atende crianças de todas as idades diagnosticadas com atraso no neurodesenvolvimento, com ênfase na estimulação primária na primeira infância.

Jornalista Pammela Volpato

A jornalista Pammela Volpato, mãe do Gabriel, de dois anos e 10 meses, que há seis meses está sendo atendido na unidade Integrar, relata que o filho foi diagnosticado no espectro autista e chegou com atraso de fala, dificuldade de socialização, entre outros aspectos e, que nestes seis meses, o desenvolvimento dele foi muito grande e nítido. “Nós, da família, e a escola percebemos a mudança de comportamento, o tanto que ele evoluiu. Está com um vocabulário grande, socializando melhor, frequenta escola sem auxiliar, procura outras crianças para interagir, brincar”, comemora.

Ela ressaltou a importância do evento oferecido pela Unimed Sul Capixaba. “Buscamos o suporte para o nosso filho, e esquecemos um pouco da gente. Mas também precisamos de acolhimento, informação e de orientação para saber como lidar com tudo isso. Acho que a chave é a conscientização, para falar mais sobre autismo, informar outras pessoas, saber os nossos direitos e promover, cada vez, mais a inclusão.”

A diretora de Recursos Próprios da Unimed Sul Capixaba, Grazielle Grillo, contou da sua satisfação com o serviço oferecido no Integrar e sua evolução juntamente com as famílias. “A Unimed está a cada dia tentando fazer o melhor com o Jeito de Cuidar, com humanização, cuidado e excelência. Mas a presença dos pais e mães, não somente no evento de hoje, mas acompanhando de perto o tratamento dos filhos, mostra que não é só a terapia, mas também o envolvimento de cada família que faz toda a diferença.”

A psiquiatra Débora Sena realizou uma palestra sobre autismo voltada aos pais, abordando os “Mitos no TEA e as angústias no cotidiano da família atípica”. Ela abordou os mitos da “cura”, do método único de tratamento, de tratamentos alternativos sem comprovação e mostrou estudos atualizados sobre o assunto.

“Precisamos dar à criança com TEA as ferramentas para ela se desenvolver, e comemorar cada avanço sem ficar fazendo comparações com outras crianças. Sabemos que uma família atípica enfrenta muitos desafios. São as angústias desde a aceitação do diagnóstico, a preocupação com o futuro, com a independência e autonomia do filho. Além disso, tem os desafios de comunicação, de comportamento e os estigmas sobre a criança. Nosso intuito é incentivar pais e mães a alinhar as expectativas e mostrar que é possível atenuar a sobrecarga emocional e física que muitos enfrentam”, completa a psiquiatra.