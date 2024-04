Usina de biometano pode ser instalada em Cachoeiro

Cachoeiro de Itapemirim pode sediar uma usina de biometano. Quem projeta é o vice-governador e secretário estadual de Desenvolvimento do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB).

“O biometano é gás natural que você pode produzir de resíduos de nossos aterros sanitários. Inclusive, nós temos um aterro sanitário aqui em Cachoeiro de Itapemirim e nós estamos conversando com um empreendedor para que nesse aterro sanitário nós possamos também ter uma usina de biometano”, projeta o vice-governador.

Tendo em vista a preocupação mundial em criar fontes de energia renováveis, o Estado incentiva iniciativas que possam contribuir com esse processo por meio de programas de financiamento. Entre as ações que fazem parte do programa de descarbonização está o Fundo Clima para apoiar empresas que geram energia renovável.

“Nós não somos o único estado brasileiro que produz petróleo, nós temos diversos estados brasileiros que produzem petróleo, mas somos o único que reserva 40% dos recursos dos royalties para que nós possamos investir em atividades que não estejam relacionadas ao petróleo e ao gás”, explica Ricardo Ferraço.

Confira detalhes da entrevista com o vice-governador: