Veículos abandonados em Vitória são removidos para evitar focos de dengue

No combate incisivo contra o avanço da epidemia de dengue, evitar possíveis focos de reprodução do mosquito transmissor é essencial. Na capital, a remoção de veículos abandonados na rua também tem colaborado para minar criadouros do Aedes aegypti. No ano passado, foram 71 remoções. Já de janeiro a março de 2024, já foram 36 carros retirados das ruas.

“Durante as remoções realizadas, encontramos água de chuva acumulada nos veículos abandonados ou no lixo que se acumula neles ou ao redor deles. Isso se tornou mais uma preocupação, uma vez que se tornam lugares favoráveis para que o vetor da dengue se reproduza”, destacou Brunno Xavier, gerente de Planejamento e Operacionalização do Trânsito (Gpot) da Guarda de Vitória, responsável pelas remoções.

A retirada de veículos abandonados já é constante aqui na capital, uma vez que um veículo abandonado em ruas e avenidas traz diversos problemas para qualquer cidade.

“Além de gerar pontos de criação de mosquito, acumulam lixo e viram abrigo para animais peçonhentos e roedores. Os veículos também desvalorizam imóveis e propriedades ao redor, já que causam prejuízo estético”, observa.

O gerente da Gpot explica que a situação é ainda mais grave quando se fala de segurança pública e usabilidade da via onde está o veículo abandonado. “Carros abandonados podem se tornar locais para atividades criminosas, ponto de venda de drogas e esconderijo. Já para o trânsito local, dificultam a circulação de veículos e de pedestres, além de ocuparem uma vaga de estacionamento”, comenta Brunno Xavier.

Sanções

Para que um veículo seja removido, é necessário que haja uma denúncia ao 156 sobre o possível abandono. A demanda é enviada para a Gpot.

“Uma equipe de agentes da Guarda de Vitória vai ao local e analisa se há características de abandono, como condições do veículo, sujeira, avarias. Se for nítido, o veículo é removido imediatamente, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro. Caso não, o veículo é notificado para que o proprietário faça a remoção em até 30 dias. Só então, passado este prazo, é removido”, descreve Brunno Xavier.

O carro é levado para um pátio autorizado, onde poderá ser retirado mediante regularização de débitos pelo proprietário. Vale lembrar que, caso o veículo tenha sido abandonado em local irregular, o proprietário também recebe este auto de infração.