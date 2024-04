Venda Nova discute segurança na 36ª Festa de Emancipação Política

Na manhã desta terça-feira (9), o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) se reuniu na sala de reuniões da Prefeitura de Venda Nova do Imigrante para discutir, entre outros assuntos, a segurança da 36ª Festa de Emancipação Política de Venda Nova.

A festa está programada para ocorrer entre os dias 10 a 12 de maio, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, no centro da cidade.

Com três dias de atrações musicais, a programação será divulgada em breve, enquanto medidas estão sendo planejadas para garantir a segurança do público durante o evento.

Participaram representantes da Prefeitura, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e da promotora de Justiça Adriana Ristori.

