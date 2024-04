Venda Nova recebe visita para trocar experiências sobre agricultura

Nesta manhã, o prefeito de Venda Nova do Imigrante, Paulinho Mineti, recebeu uma comitiva de Paty do Alferes (RJ). Composto por oito cidadãos, incluindo agricultores, o presidente da Câmara Municipal de Paty, Romulo Rosa, e seu vice, Juarez de Medeiros Pereira, o grupo veio conhecer de perto a agricultura local e os trabalhos dos produtores rurais, especialmente os plantios de tomate e pimentão em estufas e com caixas secas.

Desde a última segunda-feira (22), os visitantes percorreram Venda Nova, buscando não apenas aprender, mas também estabelecer laços e trocar experiências com os agricultores da região. O grupo foi acompanhado pela engenheira agrônoma da Secretaria Municipal de Agricultura, Andressa Januário, e pelo secretário, Wesley Falqueto, e se despede hoje da cidade.

É interessante notar as semelhanças entre os dois municípios. Ambos foram emancipados politicamente no mesmo ano, em 1988, e têm populações parecidas, com Paty do Alferes contando com quase 30 mil habitantes. Além disso, ambos celebram a tradição da Festa do Tomate. No município fluminense, o evento ocorrerá nos dias 24, 25, 31 de maio e 1º de junho.

Paty do Alferes se orgulha de ser o maior produtor de tomate do Estado do Rio de Janeiro, uma tradição agrícola que já perdura há nove décadas. O vereador Romulo Rosa, também conhecido por sua atuação como secretário de Agricultura e por ser produtor de tomate e pimentão, expressou sua admiração pela agricultura de Venda Nova.

“Mesmo produzindo tomate há noventa anos, saio de Paty para aprender mais com vocês, principalmente sobre como agregar valor ao produto final. A cultura italiana de Venda Nova ajuda a promover um crescimento ordenado da cidade. Daqui já levamos o modelo do vale-feira e do turismo rural para gerar emprego e renda no nosso município”, disse.