Veteranos: Rive e Oriente jogam pelo título neste sábado (20)

Neste sábado (20) é o dia de saber quem vai levantar a taça do Campeonato de Futebol de Veteranos 2024. Contudo, a partida acontece no campo do Rive Futebol Clube, a partir das 14h45, e a festa do campeão contará com o show do Cowboy do Forró e Cia, no encerramento.

Aliás, o torneio é promovido pela Secretaria Executiva de Cultura, Tursimo e Esporte (SECUTE), em parceria com o Rive Atlético Clube e com apoio do 3° Batalhão da Polícia Militar.

Foto: Gabriel Lemes/SCOS

Jogando em casa, o time do Rive avançou para a final depois de levar a melhor em cima do time do bairro Clerio Moulin, vencendo por 3 a 1, o time está com saldo positivo de cinco gols. Aliás, a equipe anfitriã havia chegado à semifinal com duas vitórias, um empate e duas derrotas, se classificando como terceiro colocado.

Foto: Gabriel Lemes/SCOS

Premiação

O time campeão recebe o troféu, medalhas e R$ 2 mil. O segundo colocado recebe R$ 1 mil, além das medalhas e do troféu de segundo lugar. Aliás, também haverá troféu para a equipe mais disciplinada, para o goleiro menos vazado, para o atleta revelação, para o melhor jogador da competição e para o artilheiro do campeonato.

Artilheiros da competição

1° Genilson (Oriente) – 7 gols

2° Ramon Garcia (Oriente) – 6 gols

3° Romulo Marques (Rive) – 5 gols

Fonte: Prefeitura de Alegre