ES ganha projeto para valorizar a força da mulher na produção do café

Um projeto inédito no Espírito Santo voltado a agregar valor à produção de café realizada por mulheres. O “Mulheres do café: igualdade de gênero e agregação de valor na cafeicultura capixaba” lançado recentemente foi tema da ExpoSul Rural 2024.

Em roda de conversa, Patrícia Morais da Matta Campbell, extensionista do Incaper, debateu o projeto com produtoras e lideranças. Ela explicou que grande parte dos cafés especiais produzidos no Espírito Santo tem as mãos femininas.

“No entanto, há pouca visibilidade e reconhecimento em relação ao trabalho delas! Este projeto veio para mostrar a força da mulher capixaba na cafeicultura, tentando minimizar as barreiras de gênero encontradas por elas desde a lavoura até a comercialização de cafés especiais’, explica.

Tendo o início previsto para ainda este mês, a meta do projeto posto na roda de conversa é atender, durante dois anos consecutivos, pelo menos 1000 cafeicultoras capixabas. Durante esse período, serão executadas diversas ações, como levantamento do perfil socioeconômico e produtivo das cafeicultoras, criação de roteiros turísticos, divulgação de um portfólio dos cafés especiais produzidos por mulheres, entre outros. O Incaper vai divulgar o projeto e as interessadas poderão fazer o cadastro.

Patrícia Campbell ainda destacou que o café é a principal cultura produzida no Espírito Santo, e as mulheres muitas vezes são protagonistas nessa cadeia produtiva. “Gostaríamos de dar oportunidade a todas aquelas que desejam ingressar no segmento de cafés especiais, oferecendo desde apoio emocional até treinamentos técnicos e específicos dentro do universo dos cafés de qualidade”. O projeto é uma parceria do Incaper com a Seag.

A ExpoSul Rural é uma realização do Sindicato Rural e da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. Entre os parceiros, destacam-se Faes/Senar/Sindicatos, as cooperativas Selita, Sicoob, Cacal e Cafesul, a OCBES, Banestes e Governo do Estado do Espírito Santo.