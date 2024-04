“Onde nossos aliados estiverem juntos, vou participar”, diz Casagrande

Em visita ao município de Guaçuí na última sexta-feira (26), o governador Renato Casagrande (PSB), conversou com o AQUINOTICIAS.COM sobre o seu posicionamento nas eleições municipais de 2024.

O governador disse que vai acompanhar à distância o pleito eleitoral nos municípios. “Com relação à Prefeitura, vamos acompanhar à distância o pleito eleitoral. Somente onde nossos aliados estiverem todos juntos é que eu vou participar”, frisou o governador.

Renato ainda externou sua preocupação com o encerramento do seu mandato como governador do Estado.

“A minha preocupação que manifesto sempre é que em 2026 eu estarei encerrando meu mandato. É bom que o estado possa avaliar um nome de uma mulher, homem, uma pessoa que tenha equilíbrio e capacidade de diálogo com todo mundo, que fuja definitivamente dessas manifestações extremadas, porque isso não ajuda a gente a governar”, mencionou Casagrande.

O governador falou ainda sobre a expectativa de que o próximo chefe do executivo do Estado tenha diálogo com todas as forças políticas. “Que a gente tenha alguém no governo que saiba conversar com todas as forças políticas e queira o bem da sociedade”, finaliza.

Crédito: Diorgenes Ribeiro/Portal AQUINOTICIAS.COM