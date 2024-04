Valorização do servidor: governador do ES anuncia aumento salarial

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou, nesta sexta-feira (26), reajuste salarial para os servidores públicos estaduais.

De acordo com o chefe do Poder Executivo, os novos valores já devem entrar em vigor a partir do próximo mês.

“Os servidores públicos estaduais receberão reajuste linear de 4,5% a partir do mês de maio. Esse reajuste é fruto do nosso compromisso contínuo de valorizar o trabalho e o esforço dos profissionais que atuam na administração pública, reconhecendo a importância de suas contribuições para a sociedade capixaba”, escreveu o Casagrande em sua rede social.

A ação contemplará mais de 95 mil profissionais, entre ativos (efetivos, comissionados e designação temporária), aposentados e pensionistas.

O cálculo que definiu o percentual levou em conta o comportamento da receita do Estado, de modo a reajustar os rendimentos dos servidores sem comprometer o equilíbrio fiscal e a solidez das contas públicas. O projeto de Lei com a proposta de reajuste será encaminhado para a análise da Assembleia Legislativa do Estado (Ales).