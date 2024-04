VÍDEO | Prefeito de Mimoso manda recado “desaforado” para comerciantes

O prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa, usou a sua rede social, nesta terça-feira (16), para fazer um apelo a empresas que não são do município, mas estão se aproveitando do momento de calamidade para vender produtos e serviços.

LEIA TAMBÉM: Dragagem: Mimoso do Sul dará início a desobstrução de rios

Conforme explica o chefe do Poder Executivo municipal, tal ação termina prejudicando os comerciantes locais, que ainda tentam se recuperar após as fortes chuvas que destruíram a cidade.

Confira o desabafo do prefeito: