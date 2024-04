Vitória é 3ª capital com a maior taxa de crescimento de investimentos

Vitória é a terceira capital com a maior taxa de crescimento de investimentos em 2023, em comparação com 2022, com aumento de 132,7%. Os dados são do portal Compara Brasil, que reúne dados dos relatórios fiscais entregues pelas prefeituras à Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Para mensurar investimentos, foram consideradas as despesas empenhadas. Os dados de caixa são o da disponibilidade de recursos não vinculados e após descontados os restos a pagar não processados.

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, destacou que o conjunto de políticas públicas e a seriedade na condução dos recursos levaram Vitória a conquistar o 1º lugar em gestão pública e funcionamento da máquina pública do Brasil.

“Quando a atual gestão assumiu, havia aproximadamente R$ 6,5 milhões em caixa. Para que a cidade recuperasse a capacidade de investimento, adotamos um rigoroso ajuste fiscal com corte de gastos e privilégios, que deu origem ao Plano Vitória, com a meta de investir R$ 1 bilhão até 2024, com recursos próprios. Esse é o maior plano de investimento das últimas décadas na cidade, marcando um compromisso significativo com o desenvolvimento e bem-estar dos cidadãos, alcançando em 2024 a marca de mais de R$ 2,215 bilhões, entre obras, móveis e equipamentos”, disse o prefeito.

Entre as ações, cabe destacar o “Vitória de frente para o mar”, que investe na urbanização das orlas da cidade, abrangendo áreas com grande potencial turístico e gastronômico e antes sem atenção do poder público.

Vitória investe em obras

As intervenções, iniciadas na Região de São Pedro, passam por Andorinhas, Santa Luiza e deságuam no Canal de Camburi, reduzindo desigualdades sociais.

As obras no Canal de Camburi têm o objetivo de aprimorar a integração social, promover a permanência ao ar livre, impulsionar o potencial econômico e valorizar os aspectos ambientais e paisagísticos da região.

Esse empreendimento representa a maior intervenção em infraestrutura urbana no Estado, abrangendo ambas as margens, desde Jardim da Penha até a Praia do Canto, em uma extensão de cerca de 30.000,00 m². A execução desse projeto não apenas garantirá a segurança do espaço, mas também impulsionará as atividades econômicas locais, resultando na valorização dos imóveis da região.

Em Andorinhas, a meta é transformar o bairro em um local adequado para o lazer, o turismo, com muita beleza e funcionalidade, somando um investimento estimado em R$ 51.071.343,90. Calçadas ampliadas com deques, rampas para barcos, dois atracadouros, novo trecho viário à beira-mar com vagas para estacionamento, áreas de convivência e permanência, equipamentos esportivos, como academias do idoso e dos jovens, playgrounds e intervenção viária de novo acesso ao bairro fazem parte do projeto de reurbanização do local.

Investimentos garantem posição de Vitória

Já a requalificação da orla da Grande São Pedro já têm atualmente 76% das obras concluídas, proporcionando uma paisagem encantadora para quem circula pela área. Um investimento superior a R$ 96 milhões, se estendendo até a Ilha das Caieiras, importante polo de atuação das desfiadeirass de Siri e de restaurantes especializados nos pratos típicos da culinária do Espírito Santo, a moqueca capixaba e a torta capixaba.

As obras da nova orla de São Pedro incluem a construção de calçadas, ciclovias, píeres, atracadouros, jardins e mobiliário urbano, além da implantação e reforma de equipamentos públicos. Intervenções que vai melhorar a mobilidade urbana na região e impulsionar o desenvolvimento das atividades econômicas locais.

Outro destaque é o programa Retrofit, uma iniciativa bem-sucedida que vem promovendo transformações notáveis em Vitória. O processo de melhoria contínua teve início com a publicação da lei do Retrofit, em outubro de 2022, seguida pelo Decreto de regulamentação, em junho de 2023, que clarificou e simplificou procedimentos.

O Retrofit propõe a requalificação da ocupação do Centro de Vitória, tornando-o mais atrativo para moradores e empreendedores e contribuindo para o crescimento econômico local. Os benefícios fiscais resultam em novos investimentos, comércios e serviços. Os impactos já são palpáveis. Vitória foi o município com a maior valorização imobiliária, em 2023.

De acordo com o Índice FipeZAP de novembro de 2023, o Centro de Vitória é protagonista desse movimento na capital, além dos bairros Bento Ferreira e Jardim Camburi. O índice mede a variação em 50 cidades brasileiras no valor dos imóveis anunciados na plataforma Zap.

No ranking dos bairros mais valorizados na Região Metropolitana de Vitória, no período de um ano, o Centro de Vitória desponta com um impressionante aumento de 14,9%, elevando o valor médio do metro quadrado para R$ 2,9 mil.

Destacam-se, até o momento, empreendimentos como a reabilitação do Residencial Santa Cecília, a restauração de patrimônios históricos do Centro, como o Viaduto Caramuru e o Museu Capixaba do Negro (Mucane).

Entre as obras em andamento no Centro, merece destaque o processo de restauro do Novo Mercado da Capixaba. Com um investimento de R$ 9 milhões de reais provenientes da Prefeitura, a obra não apenas preserva o valor histórico do local, mas também gera emprego e, em breve, integrará o novo corredor cultural do coração da cidade, junto com o Mucane e o Viaduto Caramuru.

Responsabilidade social

Bem perto do Mercado da Capixaba, uma parceria com a administradora do Porto de Vitória, a empresa V-Ports, os armazéns do cais estão em obras e vão abrigar a nova sede do Museu da Vale do Rio Doce e um polo gastronômico.

Na área social, uma revolução no cuidado e na atenção com os lidadores em situação de rua. O abrigo transitório tem transformado vidas. Desde a sua implantação, há dois anos, mais de mil pessoas foram atendidas e encaminhados para cursos de qualificação profissional, para o mercado de trabalho e ressignificaram o relacionamento com a família.

Vitória também vem realizando o maior programa de regularização fundiária da história do município. Até o momento, já entregou mais de 3 mil escrituras de imóveis. Algumas famílias já aguardavam por isso há 50 anos. Além disso, a atual gestão já entregou 167 residências.

O Programa Casa Feliz e Segura realiza obras de melhorias habitacionais e reforma em residências e concede geladeira, fogão e aparelho de tv para as famílias cadastradas. O programa tem 1.500 munícipes cadastrados.

Educação também é destaque

O Programa Vix+ Cidadania é outro exemplo deavanço na área social. Com ele, a capital do Espírito Santo é a primeira a erradicar a extrema pobreza. Mais de 5,5 mil famílias abaixo da linha da pobreza foram cadastradas e agora recebem benefício por membro da família, no valor de R$ 119,00, por meio de um cartão do tipo vale-alimentação, que confere mais segurança alimentar e autonomia aos munícipes.

A educação e a saúde de Vitória foram as almas bem avaliadas do país, em 2023. Na saúde, foi realizada a maior contratação de profissionais da história, com ampliação da oferta de especialidades médicas, inclusive de não competência municipal, e várias filas de espera já foram zeradas.

Na educação, a cidade passou de quatro para 30 escolas em tempo integral e realizou obras em toda a rede física.

A cidade também atua na erradicação da exclusão digital. Concedeu tablets com acesso a internet a todos os estudantes da rede pública municipal de ensino e notebooks aos professores. Além disso, vem modernizando o parque tecnológico, ampliando a oferta de serviços Wi-Fi em áreas públicas da cidade.