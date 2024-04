Festa da Penha termina com números recordes e dias tranquilos

A Festa da Penha reuniu mais de 2,5 milhões de pessoas durante os nove dias do evento, de acordo com estimativa da Mitra Diocesana da Igreja Católica, responsável pela organização da festa. Mesmo com essa quantidade de pessoas, esses dias de homenagem e devoção à Padroeira do Espírito Santo, de 31 de março a 8 de abril, foram marcados por tranquilidade, sem qualquer ocorrência policial em torno das atividades do evento em Vila Velha.

Para receber o público ao longo dos dias do evento, a Prefeitura de Vila Velha executou diversos serviços e montou várias estruturas para garantir o bem-estar dos devotos. Este ano, parte da festa aconteceu no Parque da Prainha, que foi inaugurado recentemente, e reuniu no local milhares de devotos. Um primeiro balanço de evento, registra números recordes.

Saúde

No local, a Secretaria Municipal de Saúde, montou um posto de atendimento, onde feitos mais de 100 atendimentos aos que tiveram mal-estar. Cefaleia e alteração na pressão arterial foram as principais queixas, todas sem gravidade. De sexta a segunda-feira foram aplicadas 912 doses de vacinas contra a dengue, influenza e covid. Já as ambulâncias, além de acompanharem as romarias, ficaram posicionadas de forma estratégica para melhor atendimento ao cidadão.

Limpeza

A Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura de Vila Velha, durante todo o evento no Parque da Prainha, recolheu 67,4 toneladas de resíduos. A força-tarefa de limpeza foi realizada por 600 garis, que desempenhavam suas funções diariamente das 6 horas da manhã até meia hora após a última demanda de evento de cada dia.

A coleta de resíduos foi feita três vezes por dia e contou com um caminhão compactador exclusivo, que ficou disponível para atender toda a região na coleta dos resíduos. Parte do material coletado é reciclável e foi levado para a associação de coletores Revive, que possui parceria com o município.

Segurança

Durante os nove dias da Festa da Penha, em Vila Velha, não foi registrada qualquer ocorrência policial em torno dos eventos. Além da Polícia Militar, todos os 350 agentes da Guarda Municipal de Vila Velha estiveram presentes nas atividades da Festa Penha. As formas de patrulhamentos empregados foram ciclopatrulhamento, motopatrulhamento, agentes a pé e motorizados com viaturas.

Turismo

Os dois centros de apoio ao turista, instalados na Prainha e no Centro de Vila Velha, atenderam a mais de 20 mil pessoas. A festa gerou receita para muitos setores econômicos da cidade. A rede hoteleira de Vila Velha, por exemplo, registrou um ocupação de 80% no período. Somente no sábado e domingo chegaram à cidade mais de 130 ônibus de excursão.

Pequenos empreendedores também foram beneficiados. Foram 107 vagas para food trucks e ambulantes, no Parque da Prainha, além de várias categorias que realizam trabalho individual, como vendedores de pipoca, picolé, entro outros trabalhadores.

Em 2023, a contribuição dos artesãos individuais e artesãos da Economia Solidária na Festa da Penha foi considerado bom e o valor total comercializado atingiu a marca de R$ 14.920,00. Já este ano, houve um aumento significativo nas vendas em relação ao ano passado, e os artesãos conseguiram faturar R$ 33.162,2. Ou seja, 122,27% a mais.