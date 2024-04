Vitória tem redução histórica de homicídios e 42% menos crimes patrimoniais

Vitória começou 2024 com uma sequência de quedas nos casos de assassinatos, fruto da integração das forças policiais – Polícias Militar, Civil, Federal, Rodoviária Federal, Penal e Guarda Municipal de Vitória -, com duas mortes violentas em março.

“Sabemos que segurança pública não se faz sozinho. Os trabalhos correlacionados das polícias e Guarda provocam impacto a curto e médio prazos a essa área tão sensível em qualquer lugar”, observou o prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos).

Pensando em resultados também a longo prazo, o prefeito reforça os investimentos e melhorias em outras áreas da cidade. “Uma cidade com iluminação adequada e os Parque Kids, com equipamentos de lazer e infraestrutura de qualidade, trouxeram qualidade de vida aos cidadãos, que passaram a ocupar esses espaços públicos. E não para por aí, demos educação de qualidade e tempo integral, fortalecendo os laços sociais e minando a criminalidade”, observa.

Roubos

Os quatro índices de roubo – a coletivo, contra pessoa, residência e comércio – apresentaram queda significativa nos dois primeiros meses do ano de 2024 na capital. O resultado é fruto da integração das forças de segurança, mas com uma forte presença dos agentes da Prefeitura de Vitória.

Os registros de assaltos a comércios, residências, pedestres e ônibus reduziram de 629 para 362, conforme dados do Painel de Crimes Contra o Patrimônio. A maior queda foi de crimes contra estabelecimentos comerciais: 64%.

“A atenção aos comércios era uma prioridade para a gestão. Além dos agentes em si, foi lançado o aplicativo SOS Comércio, que gerou aos comerciantes uma sensação de maior segurança, já que é uma comunicação rápida diretamente com a Central de Monitoramento. A partir do acionamento, podemos utilizar os recursos humanos e toda a tecnologia à disposição”, pontua o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni.

No quesito tecnologia, o secretário pontua as 841 câmeras da Prefeitura de Vitória espalhadas pela cidade. O objetivo é que o município chegue a 1 mil equipamentos até o final do ano. Por meio delas, os guardas que operam os equipamentos podem monitorar situações adversas na cidade, incluindo o trânsito.

Investimentos

Os investimentos da atual gestão na área da segurança começaram pela tecnologia adquirida. A cidade passou de 24 para 841 câmeras de videomonitoramento, tudo operacionalizado pela Central Integrada de Operações e Monitoramento (Ciom) da Guarda de Vitória.

Para processar tantas imagens, foi necessário o investimento de R$ 1,7 milhões para compra de softwares e o videowall, um super painel com 24 telas. Isso potencializou a ação dos agentes na segurança viária, no acompanhamento de ações criminosas, abordagens a criminosos e inibição de crimes. Também foi adquirido drone para monitoramento de grandes eventos, operações e trânsito.

Uma novidade da Guarda Municipal de Vitória foi a Gerência de Inteligência. Um grupo que trabalha com informações e levantamentos para chegar a suspeitos de crimes, ajudar em apreensões e reunir subsídios para investigações da Polícia Civil.

Foram reformadas as bases de Santa Lúcia e dos grupamentos Romu e GTO, em Goiabeiras, além da mega estruturação da Base Operacional em Jucutuquara. Lá, foram criados vestiários, refeitório e ainda há planejamento de academia para atividade física.

Foi criada ainda a Ronda Ostensiva Municipal, a Romu, grupamento especializado para atuação em áreas de risco. No quesito armas e equipamentos, foram adquiridos 10 fuzis, 350 armas não letais (taser), 10 bafômetros e 25 impressoras a laser. Toda a frota de viaturas foi renovada, contando inclusive com viaturas blindadas.

Os agentes receberam um aumento de remuneração de 37% e passaram a contar com a progressão de cargos e carreira, possibilitando a perspectiva de crescimento salarial dentro da corporação.

Depois de 12 anos, deu-se início ao processo para realização de concurso público para a Guarda de Vitória no intuito de ter, pelo menos, 100 novos agentes.

Atuação

No último ano, também foi colocada em prática a atividade de ampliação da segurança nas escolas municipais, com a presença de agentes nas proximidades das escolas nos horários de entrada e saída de alunos das escolas e cinco Centros de Ciências e Educação, além do dispositivo de Botão Escolar. A proposta tem uma ligação direta entre a escola e a Guarda e foi pioneira no Brasil.

Também na atual gestão, foi implantado o projeto SOS Comércio. Trata-se de um aplicativo para os comerciantes acionarem diretamente a Guarda de Vitória e compartilharem imagens com a Central de Monitoramento. Também são atendimentos os Botão Maria da Penha, ferramenta de proteção de mulheres vítimas de violência.

Nesse tempo, mais de 1.400 criminosos foram retirados das ruas pelos agentes e 680 veículos recuperados no território da Capital. Na proteção pela vida no trânsito, foram realizadas 355 blitze.

Outras ações

A atual gestão, desde que tomou posse, efetivou uma série de políticas públicas e ações afirmativas visando corrigir os históricos índices de criminalidade na cidade.