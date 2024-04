Voluntários se unem com o poder público no combate à dengue

Com o número de notificações e casos de dengue crescendo em Muniz Freire, a Secretaria Municipal de Saúde está promovendo uma série de ações para combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Uma das principais ações é sensibilizar e envolver a comunidade na guerra contra a dengue. No último sábado (20), cerca de 20 voluntários da comunidade da Igreja Assembleia de Deus, na sede do município, realizaram um grande mutirão, fazendo a verificação, limpeza e eliminação de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti em diversos pontos e domicílios da região.

A ação contou com a orientação de profissionais da Secretaria Municipal de Saúde que orientaram os voluntários na forma correta de eliminar os possíveis criadouros, ajudando também nas ações informativas e de orientação à população.

Crédito da Foto: PMMF

Fonte: Prefeitura de Muniz Freire.