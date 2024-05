5 benefícios da massagem que você não sabia; especialista de Cachoeiro explica

Você sabia que a massagem pode trazer diversos benefícios para a sua vida que talvez você desconheça? Com a correria do dia a dia, é comum nos esquecermos de cuidar do nosso corpo e da nossa saúde. Por isso, conversamos com a massoterapeuta Mylena Cortez, de Cachoeiro de Itapemirim, que nos explicou cinco benefícios surpreendentes da massagem.

1 – Redução do estresse e ansiedade: A massagem é uma ótima aliada para diminuir os níveis de estresse e ansiedade, promovendo relaxamento e bem-estar. Durante a sessão, o corpo libera endorfina, hormônio responsável por proporcionar sensação de prazer e alívio do estresse.

2 – Melhora da circulação sanguínea: A massagem ajuda a melhorar a circulação sanguínea, o que contribui para a oxigenação dos tecidos e eliminação de toxinas do corpo. Isso pode auxiliar na prevenção de problemas circulatórios e no alívio de dores musculares.

3 – Alívio de dores e tensões musculares: A massagem é eficaz no alívio de dores e tensões musculares, pois promove o relaxamento dos músculos e reduz a rigidez das articulações. Pode ser uma ótima opção para quem sofre com dores crônicas, como dores nas costas e no pescoço.

4 – Estímulo do sistema imunológico: A massagem pode estimular o sistema imunológico, fortalecendo as defesas do corpo e prevenindo doenças. Além disso, o relaxamento proporcionado pela massagem contribui para a melhora do sono e da qualidade de vida, fatores que impactam diretamente na imunidade.

5 – Promoção do bem-estar e equilíbrio emocional: A massagem não se resume apenas aos benefícios físicos, mas também promove o bem-estar emocional. A sensação de relaxamento e acolhimento durante a sessão pode ajudar a diminuir o estresse e a ansiedade, proporcionando equilíbrio emocional e mental.

Portanto, a massagem vai muito além de apenas um momento de relaxamento. Ela é essencial para cuidar do corpo e da mente, proporcionando benefícios que vão além do que imaginamos. Se você senta alguns dos sintomas e quer cuidar de você, converse com a profissional e agende uma sessão, clique aqui.