Ação conscientiza sobre segurança no ambiente de trabalho em Cachoeiro

A BRK em Cachoeiro de Itapemirim realizou na última semana palestra para os funcionários em torno da conscientização sobre segurança, saúde e prevenção de acidentes de trabalho. O evento foi conduzido pelo técnico de segurança Rafael Magnago, com o objetivo de disseminar a cultura de segurança, um dos valores inegociáveis da companhia.

Após o evento, foi entregue aos funcionários uma cartilha com orientações sobre os procedimentos de tarefas críticas, que devem ser seguidos pelos profissionais da empresa. O material ensina de forma didática e ilustrativa as diferentes barreiras que precisam ser utilizadas em cada atividade de médio e alto risco realizadas durante a jornada de trabalho.

“A preservação da vida está em primeiro lugar na BRK. Temos segurança e integridade como nossa prioridade e, por isso, investimos continuamente em treinamentos, inspeções e campanhas para conscientizar os funcionários. Atuamos dessa forma durante todo o ano, não apenas em datas específicas como o Abril Verde, que é o mês voltado para a segurança, saúde e prevenção de acidentes de trabalho. É nosso compromisso que os profissionais da companhia sejam nossos aliados ao desempenharem suas atividades e na divulgação das boas práticas”, afirma Paulo Breda, coordenador de Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente (QSSMA) da BRK em Cachoeiro.

Para reforçar o compromisso com o tema, a BRK em Cachoeiro é certificada com a ISO 45001 – Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional. A certificação consiste em adotar processos capazes de reduzir as lesões e as doenças ocupacionais e desenvolver ferramentas de promoção e proteção à saúde física e mental.