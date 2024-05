Cachoeiro: empresários são convidados a conhecer o Jovem Programadora

O Senac Espírito Santo, em parceria com a Associação Capixaba de Tecnologia (ACTION), convida empresários e representantes do segmento de tecnologia para conhecerem o programa Jovem Programadora, iniciativa que qualifica mulheres em situação de vulnerabilidade social na área de programação. Esse é o primeiro programa afirmativo de gênero Senac-ES, com foco nas principais demandas do mercado de trabalho.

Contudo, a ação acontece em dois encontros: na quarta-feira (8), a partir das 9h, no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, e na quinta-feira (9), a partir das 19h, na Unidade do Senac em Cachoeiro de Itapemirim. Aliás, os interessados poderão conhecer detalhadamente o projeto, interagir com as jovens participantes e explorar as vantagens de se tornar uma organização parceira do programa que entrega mão de obra qualificada para as empresas.



O Gerente de Desenvolvimento Educacional e Social do Senac-ES, Romulo Gomes, explicou os benefícios para futuros parceiros. “O Jovem Programadora tem uma metodologia moderna, sendo uma formação completa na área de programação exclusiva para mulheres. Nossas alunas recebem uma certificação reconhecida e desenvolvem todas as habilidades necessárias para ingressar no mercado de trabalho, com isso, podem agregar valor nas equipes das empresas interessadas no projeto”, disse.

Mulheres na Programação

De acordo com o censo do IBGE, realizado em 2010, apenas 22% dos alunos das turmas de ciência da computação eram mulheres. Contudo, a situação também se repete no mercado de trabalho: apenas 17% do total de programadores são mulheres. Os dados são do Serasa Experian, em parceria com a ONU Mulheres. Aliás, com a pandemia da Covid-19, essa situação pode ter sido agravada por causa da crise financeira.

Jovem Programadora

O programa já qualificou 79 jovens mulheres em 2023 e expandiu o número de oportunidades, promovendo mais de 200 vagas em 2024, gerando a inclusão de mulheres em um mercado majoritariamente masculino. Assim, o Jovem Programadora funciona como uma porta de entrada para o público feminino, com idade entre 16 e 29 anos, ingressar na área da Tecnologia da Informação (TI).

Serviço:

Encontro do Programa Jovem Programadora – Vitória



Data: 8 de maio

Horário: 9h às 11h

Local: Hotel Senac Ilha do Boi

Endereço: Rua Bráulio Macedo, 417, Ilha do Boi, Vitória – ES

Inscrições: https://forms.office.com/r/kgTR4pJD9n



Encontro do Programa Jovem Programadora – Cachoeiro de Itapemirim



Data: 9 de maio

Horário: 19h às 21h

Local: Auditório do Senac em Cachoeiro de Itapemirim

Endereço: Av. Jones dos Santos Neves, 253 – Santo Antônio, Cachoeiro de Itapemirim – ES

Inscrições: https://forms.office.com/r/EpfqUtikk2