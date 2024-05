Ação em Cachoeiro aborda saúde mental materna nesta sexta (17)

O mês de maio é um período destinado aos cuidados com saúde mental materna, segundo a Organização Mundial da Saúde (2003). Atenta a este tema, Secretaria Municipal de Saúde (Semus) lança, em Cachoeiro, a campanha do Maior Furta-Cor.

Nesta sexta-feira (17), a Unidade de Saúde da Mulher “Doutora Glaura Moreira Santos” (Casa Rosa) promoverá um dia de ações voltadas para os cuidados da saúde mental da mulher durante a gestação e o primeiro ano de vida do bebê.

A partir das 7h30, acontecerá uma roda de conversa com o tema “Parto Humanizado” para que as gestantes possam entender como se dará esse momento tão importante. Além disso, serão disponibilizados aconselhamentos com psicólogas, assistente social e nutricionista durante o horário de funcionamento da Unidade.

A partir das 13h, uma palestra com a teóloga Luana Aguiar Machado, atuante como psicanalista e educadora parental, falará sobre a importância dos cuidados com a saúde mental em todas as fases da maternidade.

No ultimo mês de abril, a palestrante convidada conduziu uma capacitação com enfermeiros das equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF). O objetivo foi capacitá-los para que se sintam confiantes ao acolher e abordar de forma atenta o tema com os pacientes da rede municipal de saúde.

“Toda mulher está suscetível a desenvolver transtornos mentais durante a gravidez e no primeiro ano após o parto. Além de alteração física, a gestante também passa por uma mudança psicológica. Por isso, cuidar da saúde mental materna é um importantíssimo”, destaca Alex Wingler, secretário municipal de Saúde.