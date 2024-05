Ação Solidária doa 500 colchões e 70 fogões às vítimas das chuvas no ES

Pouco mais de três meses após as chuvas que deixaram mais de 10 mil pessoas desalojadas e 18 mortos em Mimoso do Sul, mais de 500 famílias afetadas pela tragédia serão beneficiadas por doações de colchões e eletrodomésticos.

A campanha de arrecadação entre amigos, foi organizada pelo Movimento de Cursilhos de Cristandade (MCC) da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com o Alex Faria Cordeiro, Coordenador do Grupo Executivo Diocesano, responsável pela doação, os donativos foram entregues à Paróquia São José.

“A campanha envolveu a comunidade cursilhista, sociedade civil e empresários do sul do estado, com o objetivo de arrecadar fundos para aquisição de materiais para a população mimosense atingida pelas chuvas. Esses bens materiais foram entregues na última semana, diretamente ao pároco, padre Gracione Augusto Alves”, explicou.

A convocação ao gesto de Solidariedade foi prontamente respondida desde o lançamento da campanha, dia 23 do mesmo mês. Houve uma grande corrente de solidariedade e trabalho entre os membros do MCC, e em tempo, as doações de alimentos, roupas, água potável, material de limpeza e de higiene foram chegando, além de todos estarem prontamente a disposição para o atendimento das emergências, como no preparo de alimentos. Foram aproximadamente 10 mil marmitas.

Chuva em Mimoso do Sul

“Ainda no sábado (23 de março), nos reunimos na Paróquia Nossa Senhora da Penha para ajudar no recebimento de doações e também para preparar as primeiras marmitas com alimento. No domingo, retomamos os trabalhos e ao final do dia, tínhamos acumulado uma boa quantidade de alimentos. O nosso coordenador do setor Mimoso, que também sofreu com a enchente, estava apoiando na retaguarda e nos disse que teríamos condições de usar a cozinha da Pastoral da Criança, em Mimoso. Assim, na segunda-feira (25), levamos o que foi possível para o município e iniciamos o preparo dos alimentos lá no local.”

Quanto a doação em dinheiro, o valor arrecadado na Campanha totalizou R$ 101.000,00 utilizados integralmente para a compra de 500 colchões, 70 fogões e alimentos para preparação das marmitas.

“Foi uma ligação aqui, outra ali e várias mãos se uniram nesta empreitada, até que fosse possível arrecadar esse dinheiro.”

O critério de escolha das famílias foi feito com base no cruzamento de informações levantadas pelas Comunidades Eclesiais de Base, com base na necessidade de cada bairro. Já a entrega dos fogões, respeita o cadastro preenchido pelas famílias, com base em suas necessidades. A previsão é de que mais de 500 famílias que perderam tudo nas chuvas sejam beneficiadas.

“Quero agradecer ao MCC pela generosa doação dos colchões e dos fogões que estão sendo entregues às famílias afetadas. Com certeza, essas doações impactarão muitas vidas que, com gestos como esse, reconstroem suas casas e vidas. Deus abençoe a Todos!” Agradeceu o padre Gracione Augusto Alves.