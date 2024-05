Prepare o casaco! Frente fria derruba as temperaturas no fim de semana

Já pode preparar o casaco e o cobertor! Uma frente fria se aproxima do Espírito Santo e vai derrubar as temperaturas no fim de semana em grande parte do Sul do Estado, dando uma trégua no calor dos últimos dias.

No entanto, a chegada da frente fria também provocar chuvas em várias cidades. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de declínio de temperatura para várias regiões a partir desta sexta-feira (24).

Portanto, com grau de severidade de perigo potencial, o alerta é válido até às 18h do próximo domingo (26), e prevê leve risco à saúde, com declínio de temperaturas entre 3ºC e 5ºC.

Confira as cidades em alerta:

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Atílio Vivacqua

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Conceição do Castelo

Domingos Martins

Guaçuí

Guarapari

Iconha

Itapemirim

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

São José do Calçado

Serra

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória

Frente fria no Sudeste

A massa de ar polar, que surge em seguida desta frente fria, deve se originar no Sul do país na noite desta quinta-feira (23) e se deslocar em direção ao Sudeste brasileiro durante a sexta-feira (24).

Portanto, com o avanço da frente fria, as pancadas de chuva mais rápidas, tendem a se espalhar por todo o Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e pelo sul e leste de Minas Gerais.

Porém, a maioria das cidades deve registrar apenas chuvas sem volumes significativos. Aliás, muitas devem registrar mais nebulosidade do que chuva em si, além dos períodos de melhoria com o aparecimento do Sol.