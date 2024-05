Acidente com carreta interdita totalmente a BR-101, em Rio Novo do Sul

Uma carreta que transportava carga de vidros tombou e interditou totalmente o km 388 da Rodovia BR-101, na localidade de Capim Angola, em Rio Novo do Sul. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu na tarde do último domingo (5).

A PRF informou que por conta do acidente, a pista precisou ficar totalmente interditada. Não há informações sobre feridos.

Leia também: Itapemirim: corpo de bebê recém-nascido é encontrado em lixão

Por volta das 21h15 do último domingo (5), o trânsito fluiu no sistema pare e siga. Motoristas que passavam pelo local registraram a fila de veículos que se formou logo após o acidente. Ainda não se sabe o que provocou o tombamento da carreta.