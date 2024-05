Adeus a Valadão: corpo do ex-prefeito será velado no Cemitério Parque

O velório do corpo do ex-prefeito de Cachoeiro Roberto Valadão será realizado, nesta quarta-feira (22), no Cemitério Parque, no bairro IBC.

A a partir do meio-dia, amigos, familiares e admiradores poderão prestar suas últimas homenagens no local.

Leia também: Prefeitura de Cachoeiro decreta luto pela morte do ex-prefeito Valadão

O sepultamento acontecerá no Cemitério do Coronel Borges, com a cerimônia de despedida marcada para as 16h30 e o enterro às 17h00.