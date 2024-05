Prefeitura de Cachoeiro decreta luto pela morte do ex-prefeito Valadão

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim decretou luto de três dias pela morte do ex-prefeito, Roberto Valadão. A informação foi divulgada pelo prefeito Victor Coelho (PSB), que lamentou o falecimento do político.

“Com imensa tristeza recebi a notícia do falecimento do ex-prefeito de nossa cidade, Sr. Roberto Valadão. Meus sentimentos à família e que Deus conforte a todos neste momento de dor. Valadão contribuiu significativamente para nossa Cachoeiro”, lamentou Victor.

O decreto será publicado ainda nesta quarta-feira (22). “Em sua homenagem, decreto luto oficial de três dias”, completa o prefeito.

Roberto Valadão morreu aos 85 anos na manhã desta quarta-feira (22), no Hospital Unimed, onde estava internado com um quadro de pneumonia. Ele era viúvo e deixa cinco filhos.

As informações do velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

