Adubo furtado: pré-candidato a prefeito diz ter caído em “cilada” no Sul do ES

Após ter sido acusado de ter comprado adubo furtado da Prefeitura de Itapemirim, o empresário e pré-candidato a prefeito de Rio Novo do Sul Enildo Ferreira, mais conhecido como Enildo Bananeiro, apontou que a acusação pode ter sido uma “cilada” para tentar prejudicá-lo no pleito eleitoral que será realizado em outubro deste ano.

Ele explica que foi vítima de uma situação que estava além do seu conhecimento e da sua vontade.

“Comprei de um cara lá de Iconha, de rodeio. Um cara que eu já vinha fazendo negócio com ele há vários anos. Me ofereceu, eu comprei. Não sabia do que se tratava. Ele veio aqui, descarregou, recebeu.

O pré-candidato a prefeito ainda relata o constrangimento que passou a ser abordado pela polícia. “Quando foi ontem, tive a surpresa, que a polícia veio na minha casa, me perguntou se eu tinha comprado, me perguntaram se era de Itapemirim, eu disse não. Disse que era do cara que eu tinha comprado. O cara já veio, já foi lá e deu o depoimento dele.

Confira o relato na íntegra: