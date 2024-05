“Aguerrido Manda Brasa,” diz Luciano Pingo sobre morte de Valadão

O prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo (MDB), em nome da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), lamentou profundamente o falecimento do ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, ex-deputado estadual e ex-deputado federal Roberto Valadão.

Em nota, o presidente da Amunes, frisou o protagonismo histórico de Valadão no MDB do Estado. “Além de um gestor com história reconhecida e atuação marcante no Espírito Santo e no município de Cachoeiro de Itapemirim, foi um dos protagonistas do histórico MDB capixaba. Vão ficar as lembranças e os aprendizados deste aguerrido Manda Brasa. Presto os sentimentos de todos os municípios do ES aos familiares e amigos nesse momento de luto”, diz a nota.

Roberto Valadão morreu na manhã desta quarta-feira (22), no Hospital Unimed, onde estava internado com um quadro de pneumonia. Ele era viúvo e deixa cinco filhos.

O velório será realizado no Cemitério Parque, no bairro IBC, com início ao meio-dia, permitindo que amigos, familiares e admiradores possam prestar suas últimas homenagens. O sepultamento acontecerá no Cemitério do Coronel Borges, com a cerimônia de despedida marcada para às 16h30 e o enterro às 17h00.