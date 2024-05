Alegre recebe nota máxima em Capacidade de Pagamento

O município de Alegre, na região do Caparaó, recebeu nota “A”, a nota máxima em Capacidade de Pagamento (Capag). As informações foram divulgadas pelo Tesouro Nacional Transparente do Governo Federal. A nota “A” sinaliza a capacidade do município de sanar suas dívidas.

Essa é uma avaliação realizada pelo Tesouro Nacional e que leva em consideração a liquidez, poupança e endividamento de estados e municípios de todo o país. A avaliação feita serve como indicador de risco da situação fiscal do Estado ou Município.

Indicador importante

Essa análise da capacidade de pagamento é um indicador importante e é usada na concessão ou não do aval para a realização de operações de crédito, com garantia da União. O intuito da Capag é apresentar, de forma simples e transparente, se um novo endividamento representa risco de crédito para o Tesouro Nacional.

O prefeito Nirrô Emerick (PP), ressalta que quando assumiu a gestão do município, em 2021, a capacidade de pagamento da Prefeitura era classificada na nota “C”, uma condição desfavorável.

“Como prefeito de Alegre, é uma grande conquista ver o município ser classificado pelo Tesouro Nacional como “A” para pagamento. Quando assumi a gestão, o município possuía a classificação “C”, o que indicava uma situação financeira menos favorável, fruto da herança deixada por algumas gestões que me antecederam”, disse o prefeito.

Reflexo de trabalho árduo

Nirrô ainda destaca que a classificação “A” é um reflexo do trabalho árduo de sua equipe e das medidas de gestão responsáveis implementadas. Com isso, o município conseguiu equilibrar as contas públicas, melhorar a arrecadação de receitas e reduzir os gastos desnecessários.

“Essa conquista é importante, pois ter uma classificação “A” para pagamento é um indicativo de que o município está cumprindo suas obrigações financeiras de forma eficiente. Isso nos traz mais credibilidade junto aos órgãos de controle e possibilita o acesso a recursos e convênios que podem beneficiar ainda mais a população de Alegre”, frisou.

Classificação é incentivo

Com o compromisso de manter a classificação e continuar trabalhando para melhorar o desenvolvimento do município, Nirrô afirma que a nota “A” é um incentivo para seguir em frente.

“Estamos comprometidos em manter essa classificação e continuar trabalhando para melhorar o desenvolvimento do município, investindo em áreas essenciais como saúde, educação, agricultura, infraestrutura, cultura, esporte e assistência social. A classificação “A” é um incentivo para seguirmos em frente, buscando sempre o melhor para Alegre e para os alegrenses”, ressaltou Nirrô Emerick.