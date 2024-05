Em audiência pública, Saúde apresenta gastos e ações em Alegre

A Secretaria Executiva de Saúde (SESA) da Prefeitura de Alegre realiza no próximo dia 28, às 15h, a Audiência Pública de Prestação de Contas, relativa aos primeiros quatro meses de 2024. O detalhamento dos gastos será apresentado na Câmara de Vereadores do município.

Por Lei, as Audiências Públicas de Prestação de Contas devem ser realizadas a cada quatro meses. Nessas ocasiões, são apresentados detalhadamente o direcionamento dos recursos sob responsabilidade da Secretaria Executiva de Saúde (SESA).

Leia Também: Iema doa veículos para o município de Mimoso do Sul

Prestação de contas

Na prestação de contas, a população pode conferir se as metas estabelecidas foram alcançadas e quais desafios a cidade precisa superar, para que os atendimentos e serviços oferecidos sejam compatíveis com as obrigações municipais e projetem o alcance contínuo de melhorias.

Para o secretário Executivo de Saúde de Alegre, Emerson “Mosca” Gomes Alves, além de representar transparência dos gastos da gestão e o cumprimento da Lei Complementar 141/2021, a prestação de contas significa a oportunidade prática de exercer o papel de cidadão e de eleitor, por isso reforça a importância da presença da comunidade.

“A partir do relatório apresentado, será possível que a população e os vereadores avaliem os resultados e discutam os indicadores da Saúde. A voz da comunidade é fundamental para ampliar a qualidade dos serviços da Rede Municipal de Saúde. Nesses encontros, podem ser levantadas as dúvidas e as necessidades das comunidades, assim como valiosas sugestões, daqueles que são atendidos pelas nossas equipes”, explicou.

“Para que a Saúde seja prioridade, a população tem de ter voz”

De acordo com o secretário, para que a Saúde seja prioridade contínua e as demandas da população atendidas, é imprescindível que a comunidade se manifeste, participe e tenha voz.

“Seja apontando suas dúvidas, propondo sugestões ou acompanhando de perto o trabalho de gestão, que existe por trás de cada serviço municipal, a população precisa participar, ser ouvida e suas opiniões respeitadas nas tomadas públicas de decisão”, declarou.

Para o secretário, a Audiência Pública é uma oportunidade para a gestão, para os parlamentares e para a população da cidade, de contribuírem ativamente na construção de um Sistema de Saúde mais eficiente, acessível e adequado às necessidades.

“Continuamos comprometidos em oferecer serviços de saúde de qualidade e promover o bem-estar de todos os cidadãos de Alegre. Agradecemos a todos os profissionais de saúde pelo seu empenho e dedicação, e à comunidade pelo apoio contínuo. Juntos, faremos de Alegre um lugar mais saudável e seguro. O papel do cidadão nesse sentido é tão importante quanto o voto de confiança que é dado a cada quatro anos. Por isso, contamos com a presença de todos.”, convidou o secretário.

Serviço:

Audiência Pública: Prestação de Contas da Saúde no 1º quadrimestre de 2024

Data: terça-feira, 28 de maio.

Horário: 15h.

Local: Câmara Municipal de Vereadores de Alegre (em cima do Banco do Brasil).

Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 38.

Fonte: Prefeitura de Alegre.