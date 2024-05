Alegre: Sala do Empreendedor recebe certificação máxima do Sebrae

Alegre conquistou a certificação Diamante pelo SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), alcançando o reconhecimento máximo na categoria “Referência em Atendimento”, com a Sala do Empreendedor, e agora está entre as dez cidades do Espírito Santo que detêm o selo máximo.

Leia também: MPEduc: escuta pública discute qualidade da educação em Kennedy

A Cerimônia de Reconhecimento de Salas do Empreendedor do Ciclo Avaliativo 2023, com vigência para 2024, aconteceu em Vitória, como parte do Encontro da Rede Capixaba de Salas do Empreendedor.

O evento foi realizado na segunda-feira (27) e terça-feira (28), justamente para abordar a construção do Plano de Ação das Salas do Empreendedor e Agentes de Desenvolvimento para 2024.

O selo reconhece e valoriza a excelência no atendimento aos empreendedores e contribui diretamente para o aprimoramento dos resultados.

Alegre já é considerada a cidade mais empreendedora da região do Caparaó e a décima do Estado.

No encontro, que reuniu representantes de municípios de todo o Estado, foi possível trocar experiências e obter capacitação para aprimorar e ampliar o alcance da Sala do Empreendedor.

A certificação Diamante é fruto de uma iniciativa estratégica do SEBRAE, idealizada para identificar e reconhecer iniciativas que promovam melhorias nos serviços e elevem a qualidade do atendimento prestado aos empreendedores locais.

Destaque no atendimento

A Sala do Empreendedor de Alegre se destacou pelo comprometimento com um atendimento simplificado e desburocratizado, elaborado para facilitar o cotidiano de que empreende, junto aos órgãos públicos municipais.

A conquista da Certificação Diamante exigiu da Sala do Empreendedor o alcance do Atendimento Avançado+, um conjunto de 24 requisitos criteriosamente avaliados no processo de certificação.

Os quesitos avaliados incluem a qualidade do atendimento, o uso das redes sociais, a divulgação de cursos e consultorias, as orientações para que as empresas participem das compras públicas, além da capacitação contínua dos atendentes da Sala do Empreendedor.

A Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Graziela Ferreira, ressalta a importância da Sala do Empreendedor como um suporte fundamental para os microempreendedores da cidade.

“A economia da cidade cresce à medida que as oportunidades e o ambiente de negócios absorvem e desenvolvem o empreendedorismo. O reconhecimento do Selo Diamante reforça a eficácia da Sala do Empreendedor de Alegre nos atendimentos que facilitam todas as etapas do negócio para o pequeno empreendedor. Mas o destaque é a importância que esse trabalho representa para o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou Graziela.

Saiba mais

Sala do Empreendedor

A Sala do Empreendedor de Alegre é um ambiente que reúne ações, serviços e atividades, visando orientar, apoiar e promover a capacitação dos empreendedores no município.

Entre os serviços oferecidos, que vão desde a orientação de viabilidade do plano de negócios até a formalização da empresa, a Sala do Empreendedor capacita e até direciona os interessados a conseguirem crédito junto a instituições financeiras.

O empreendedor tem acesso também a informações sobre como participar de compras públicas, tramitação de documentos, declarações como a DASN-Simei, além de capacitações e oficinas.

Também são realizados atendimentos itinerantes nos bairros e distritos do município e atendimento virtual, por meio do qual o empreendedor pode ter acesso a consultorias do SEBRAE, que é parceiro na realização da Mostra de Educação Empreendedora.

Veja algumas iniciativas realizadas ou que contam com o apoio da Sala do Empreendedor:

Circuito da Feira do Empreendedor de Alegre

Além de produtos da Agricultura Familiar, artesanato, serviços e iguarias gastronômicas diversas, quem visita os eventos pode desfrutar de apresentações musicais e artísticas.

Feira do Empreendedor realizada em Rive. Foto: SCOS/PMA

Pelo menos 400 pessoas visitam cada dia de feira. No espaço, que conta com estrutura apropriada, segurança e iluminação, os empreendedores regularizados podem trabalhar, tanto na sede quanto nos distritos.

Feira da Agricultura Familiar

A Feira da Agricultura Familiar é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SEDER) e existe na cidade há mais de 40 anos, com espaço próprio, onde quase 50 produtores rurais da cidade movimentam aproximadamente R$ 50 mil por mês.

No local, o consumidor pode encontrar produtos in natura, frutas, legumes, além de itens da agroindústria, como queijos variados, cafés, iogurtes, ricota, banana chips, pães caseiros, pastas, além de artesanato e muito mais.

A Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS) apoia os empreendedores e produtores da cidade por meio de serviços e orientações.

Mulheres Empreendedoras

Apostando na promoção da autonomia das mulheres por meio do Empreendedorismo, em conjunto com a Secretaria de Assistencia Social e Direito Humanos (SEASDH) desenvolve ações direcionadas para capacitação, orientação e parcerias.

A Sala do Empreendedor também realiza a Semana da Mulher Empreendedora, em novembro, quando é comemorado o Dia do Empreendedorismo Feminino.

Sala do Empreendedor de Alegre

Atendimento: De segunda-feira a sexta-feira.

De segunda-feira a sexta-feira. Horário : 7h30 às 11h30 e 13h às 17h.

: 7h30 às 11h30 e 13h às 17h. Telefone : (28) 3300-0100.

: (28) 3300-0100. WhatsApp : (28) 99979-6178

: (28) 99979-6178 E-mail: [email protected]

Veja mais informações sobre a Sala do Empreendedor clicando AQUI!

Fonte: Prefeitura de Alegre