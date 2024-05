Alerta: formação de ciclone no mar causa temporais no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul segue em alerta para mais chuvas. Nesta segunda-feira (27), instabilidades associadas ao processo de formação de um ciclone extratropical no oceano, próximo à costa, vai favorecer muitas nuvens carregadas na faixa leste da região e é alto o risco de temporais com raios e rajadas de vento forte.

Segundo a Climatempo, o tempo vai ficar mais encoberto novamente sobre o sul, leste, Serra, região dos Vales e litoral do Rio Grande do Sul, assim como a região de Porto Alegre.

O governador do Estado, Eduardo Leite (PSDB) usou as redes sociais para alertar a população:

A condição de temporais é alta, entretanto, não há indicativo de volumes extremos. Os maiores acumulados, ficam concentrados no litoral sul e norte, com cerca de 50mm previstos. Grande Porto Alegre pode receber cerca de 40mm no decorrer desta segunda.

Desta vez, a chuva também aumenta em Santa Catarina e no Paraná. O risco de temporais é alto para o leste e litoral dos dois estados. Regiões como Florianópolis, Rio do Sul, Criciúma, Chapecó, Curitiba, Guarapuava e Paranaguá, ficam no risco de chuva persistente e forte.

Chuva diminui e frio continua

Na quarta-feira (29), véspera de feriado, a condição de chuva diminui já em grande parte da Região. Pode chover apenas de maneira fraca e mais pontual no litoral sul de SC e no litoral norte gaúcho, devido à entrada de um pouco de umidade.

O que vai novamente chamar atenção é a queda brusca nas temperaturas com um amanhecer gelado e condição para geada em algumas cidades mais ao sul do Paraná, planalto e serra de Santa Catarina. Todas as demais áreas do Sul do Brasil e as capitais, ficam sem chuva.

A quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi, vai ser marcada por tempo firme e muito frio, mesmo com a presença do sol. O risco de geada na quinta, aumenta, na Serra gaúcha e o dia pode começar com névoa/nevoeiro em Porto Alegre. Até o final da semana a condição de tempo firme deve se manter, mais ainda com manhãs bem frias e tardes com temperaturas mais baixas.