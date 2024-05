Alerta! Remédio para dor danifica a articulação, diz médico

Prometendo ação anti-inflamatória e antirreumática, o consumo de prednisolona é comumente indicado para o tratamento da dor. Mas, um novo estudo atesta que o remédio deteriora a articulação e não funciona para o alívio das dores.

“Entre pacientes com osteoartrite sintomática do joelho, em comparação com solução salina intra-articular, resultou em uma perda significativamente maior de volume da cartilagem e nenhuma diferença significativa na dor no joelho”, diz a conclusão do estudo.

Contudo, o Neurologista, Anestesiologista e especialista em Dor, Ramon D ‘ Ângelo Dias, explicou que o levantamento é um ensaio clínico randomizado de título “Efeito da triancinolona intra-articular versus salina”, divulgado pela Associação Médica Americana. “Ele atesta que o uso da medicação acelera a degradação da cartilagem. Essa pesquisa foi para o uso do remédio no tratamento da dor no joelho”, esclareceu.

Assim, de acordo com ele, é fundamental buscar auxílio profissional para tratar as dores. “Evitar a automedicação e desconfiar de tratamentos milagrosos que oferecem alívio quase que imediato”, alertou.

Prednisolona

Prednisolona pertencente ao grupo dos anti-inflamatórios esteroidais. Assim, o remédio é um metabólito ativo da prednisona. Indicado para dor e inflamação.