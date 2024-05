Anchieta disponibiliza vacinação contra gripe disponível para todas as idades

A Campanha de Influenza continua em todas as salas de vacina de Anchieta. E a partir de agora o Ministério da Saúde abriu a aplicação do imunizante para toda a população maior de 6 meses de idade. Porém, vale ressaltar que a prioridade ainda é vacinar os grupos prioritários, principalmente crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas e idosos.

A Secretaria de Saúde de Anchieta orienta as pessoas, que fazem parte dos grupos prioritários, a procurar o quanto antes as salas de vacina para tomar a dose do imunizante.

Segundo o setor de Imunização, apesar de liberar a vacina para toda a população, o Ministério da Saúde não aumentou o número de doses enviadas aos municípios, ou seja, apenas o mesmo quantitativo, antes determinado para alcançar o público prioritário. Então quem demorar de procurar pode acabar não conseguindo se vacinar até o final da campanha.

Dados da vacinação em Anchieta

Conforme a Secretaria de Saúde, até o último dia 02 de maio Anchieta recebeu um total de 6.300 doses e foram aplicadas 5.619, sendo que o público alvo, pessoas que compõem os grupos prioritários, são de 11.325 pessoas no município.

Porém, apenas para o grupo de crianças, idosos, gestantes e puérperas tem metas a cumprir de vacinar 90%, o que totaliza 6.733 pessoas e até o momento apenas, 3.943 pessoas desses grupos se vacinaram, o que representa 52,71%.

Casos de Influenza em Anchieta

E a influenza já está circulando no município, desde o início do ano até o dia 02/05 um total de 158 pessoas positivadas para este vírus, sendo 34 casos de H1N1 – que é um dos sorotipos da influenza presente na vacina.

Para receber a dose da vacina a pessoas deve procurar a unidade de saúde com CPF ou cartão do SUS, além do cartão de vacina.