Anchieta: Marcelo Santos destaca Léo como um pré-candidato com “posição”

O prefeito de Anchieta, Fabrício Petri (PSB), lançou, oficialmente, nesta quarta-feira (22), o nome do seu secretário de Governo, Léo Português (PSB), como o pré-candidato a sua sucessão na disputa eleitoral deste ano.

“Gratidão resume o meu sentimento! Foram mais de mil e duzentos amigos e amigas presentes neste que foi um dos momentos mais importantes e felizes da minha vida. Obrigado! Amanheço ainda mais motivado e cheio de energia para fazer Anchieta seguir avançando em boas mãos”, destacou o pré-candidato.

Além de lideranças políticas locais, o evento também contou com a participação do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos, que destacou o preparo do Léo Português para dar continuidade ao legado da família Petri.

” Léo tem planos bacanas para a cidade e está preparado para continuar o trabalho feito pelo atual prefeito, Fabrício Petri, que trouxe inúmeros avanços para a cidade. Anchieta ainda tem muito a ganhar, e eu tenho certeza de que essa liderança vai contribuir bastante para que esses novos avanços aconteçam”, afirma o presidente do Poder Legislativo capixaba.