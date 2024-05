Anchieta terá Feira da Saúde nesta sexta-feira (24)

A Secretaria de Saúde de Anchieta, por meio da Estratégia de Saúde da Família Centro II, realiza nesta sexta-feira (24), a 3ª Feira da Saúde com oferta de diversos serviços e orientações. Conforme os organizadores, o objetivo é levar informar, sensibilizar e integrar as comunidades quanto à melhoria da qualidade de vida a partir da prevenção. O evento irá acontecer das 09h às 14h, no estacionamento ao lado da sede da Prefeitura de Anchieta.

Na ocasião haverá ações de vacinação contra gripe e raiva em cães e gatos. Durante a Feira, profissionais da saúde irão orientar os participantes sobre mudanças de hábitos de vida, a fim de diagnosticar precocemente algumas doenças.

Contudo, haverá apresentação teatral do Programa de Educação em Saúde e Mobilização Social (Pesms) sobre dengue; orientações sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST); aferição da pressão arterial e glicemia; auriculoterapia; distribuição de preservativos e quites de saúde bucal.

Ainda, diversas estandes irão oferecer serviços de apoio e orientação, com presença do Núcleo das Margaridas, Centro de Atenção Psicossocial (Caps), direitos sociais e previdenciários com a assistente social Andiara, além de outros serviços.

Serviços oferecidos:

Aferição de pressão

Teste de glicemia

Auriculoterapia

Distribuição de preservativos

Distribuição de kits de saúde bucal

Exposição dos estandes:

1 – Hábitos saudáveis

2 – A importância da vacinação

3 – CAPS

4 – Saúde do trabalhador- enf. Érico

5 – Saúde bucal- “câncer de boca”

6 – PICS- “Práticas Integrativas e Complementares em Saúde”

7 – Margaridas: “Violência contra a mulher”

8 – “Direitos sociais e previdenciários” Assistente Social Andiara

9 – Grupo AFAGO

10 – NASF- “Oficina dos chás”

11 – CTA-“IST” Infecções sexualmente transmissíveis

12 – PESMES (Dengue)

13 – Zoonoses

14 – Conselho da mulher

15 – Casa do cidadão

16 – NALA- “Núcleo de Acolhimento LGBTQIAPN+ de Anchieta”

17 – Coleta Seletiva – UNIPRAN