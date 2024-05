Após 60 dias da tragédia, Mimoso do Sul celebra reconstrução

Nesta terça-feira (21), as chuvas que destruíram Mimoso do Sul completam 60 dias. Para celebrar a reconstrução da cidade, a prefeitura promoverá um evento, a partir das 19h, na Praça Central.

Além de refletir sobre a retomada da rotina no município, o evento também tem como objetivo lembrar das 18 pessoas que morreram.

“Será um momento importante para refletir, agradecer a Deus pela reconstrução da cidade e jamais nos esquecermos das vítimas da enchente”, afirma a administração municipal por meio de nota.

