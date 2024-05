Após equívoco, integrantes do MST seguem para fazenda de Ibitirama

Os integrantes do Movimento dos Sem Terra (MST), que seguiram para a área de ocupação errada, já estão na fazenda São Domingos, no distrito de Trindade, no município de Ibitirama, no Caparaó Capixaba.

No entanto, ainda não ocuparam a fazenda, que é uma das propriedades que, por determinação judicial, poderão ser ocupadas pelo MST no Sul do Espírito Santo.

De acordo com informações do 14º Batalhão da Polícia Militar, as equipes policiais estão realizando o patrulhamento no local, para evitar algum tipo de conflito.

Na tarde desta terça-feira (28), um grupo de 20 integrantes do MST se equivocou e errou o endereço de uma propriedade que deveria ser ocupada de forma legal na região do Caparaó.

Em vez de seguirem para o município de Ibitirama, onde deveriam ocupar, por determinação judicial, o grupo foi parar em Muniz Freire, em uma fazenda também chamada de São Domingos. Quando tomou ciência do erro, o grupo seguiu para a fazenda correta, em Ibitirama.