Árvore cai e atinge veículo estacionado em Cachoeiro

Uma árvore caiu e atingiu um veículo que estava estacionado na rua Manoel Pereira da Silva, no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta quarta-feira (8).

Moradores que passavam pelo local registraram a árvore caída em cima de um veículo Chevrolet/Tracker, de cor grafite, e bloqueando a rua que dá acesso ao bairro Marbrasa. Ainda não se sabe o que provocou a queda da árvore. Não há informações de feridos.

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro foi procurada e informou que até o momento não recebeu chamado de queda de árvore. A Defesa Civil também foi procurada, mas não deu retorno até a publicação do texto.

