Presidente Kennedy: obras de ponte avançam na Areinha

Uma equipe de fiscalização da Prefeitura de Presidente Kennedy esteve, nesta quarta-feira (8), na localidade Areinha para conferir o andamento das obras da ponte.

De acordo com a administração municipal, a empresa responsável realizou o trabalho de içamento das vigas. Após a finalização do içamento das vigas, serão feitas a concretagem, o restante da cortina e, posteriormente, a concretagem dos tabuleiros.

A expectativa da Prefeitura de Presidente Kennedy é de que dentro de pouco tempo a obra seja entregue para auxiliar a mobilidade da população.

